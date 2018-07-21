"Тащат крупы и колбасу": крымчане жалуются на отдыхающих россиян

Иллюстративное фото: Крым (pixabay.com)

Граждане России практически не тратят деньги на отдыхе в оккупированом Крыму

Граждане России, приезжающие на отдых в оккупированный Крым, практически не тратят на полуострове денег. Об этом рассказали люди, проживающие на полуострове, передает "Обозреватель".

"На диких пляжах - отдыхающие с палатками. Они привозят свои продукты, некоторые даже тащат свой уголь для костра. Практически никаких денег на полуострове они не оставляют, разве что свои машины заправят", - пожаловалась жительница крымского города Алушты Ольга Власова.

Ею также было отмечено, что туристы приезжающие отдыхать "дикарем" бесплатно ставят палатки недалеко от моря, местные "власти" периодически совершают попытки их прогнать, однако это ни в коей мере не менят ситуацию и они остаются там же, где и были.

Один из посредников, который сдает жилье в Гурзуфе и Симеизе, Дмитрий также пожаловался на то, что у россиян, отдыхающих на территории Крыма весьма странные запросы.

"Они хотят жилье дешевле, но чтобы все было. Так не бывает, объясняю им. Да, потому что у них есть машины, они тащат с собой продукты. Одни мешок картошки привезли, для детей берут крупы, каши. Копченую колбасу, консервы", - подчеркнул Дмитрий.

Кстати, Россия часто распространяет ложную информацию о количестве украинских туристов в аннексированном Крыму. В Twitter опубликовали информацию, что поток отдыхающих из Украины увеличился на 38%, хотя это не соответствует действительности.

Рекомендуем к просмотру:

5 недорогих и уютных мест для отдыха на Черном море (видео: STYLER.rbc.ua)