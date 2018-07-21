"Тягнуть крупи і ковбасу": українці скаржаться на відпочиваючих росіян

Ілюстративне фото: Крим (pixabay.com)

Громадяни Росії практично не витрачають гроші на відпочинку в Криму оккупированом

Громадяни Росії, які приїжджають на відпочинок в окупований Крим, практично не витрачають на півострові грошей. Про це розповіли люди, що проживають на півострові, передає "Обозреватель".

"На диких пляжах - відпочиваючі з наметами. Вони привозять свої продукти, деякі навіть тягнуть свій вугілля для вогнища. Практично ніяких грошей на півострові вони не залишають, хіба що свої машини заправлять", - поскаржилася мешканка кримського міста Алушти Ольга Власова.

Нею також було відзначено, що туристи приїжджають відпочивати "дикуном" безкоштовно ставлять намети недалеко від моря, місцеві "влади" періодично здійснюють спроби їх прогнати, однак це жодною мірою не змінюють ситуацію і вони залишаються там же, де і були.

Один з посередників, який здає житло в Гурзуфі і Сімеїзі, Дмитро також поскаржився на те, що у росіян, відпочиваючих на території Криму досить дивні запити.

"Вони хочуть житло дешевше, але щоб все було. Так не буває, пояснюю їм. Так, тому що у них є машини, вони тягнуть з собою продукти. Одні мішок картоплі привезли, для дітей беруть крупи, каші. Копчену ковбасу, консерви", - підкреслив Дмитро.

До речі, Росія часто росповсюджує неправдиву інформацію про кількість українських туристів в аннексированном Криму. У Twitter опублікували інформацію, що потік відпочиваючих з України збільшився на 38%, хоча це не відповідає дійсності.

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