"Гуляю у вольєрі": українцям показали особливості "російського світу" в Криму (фото)

Крим (Колаж РБК-Україна)

Окупанти в Криму відзначилися новою "ідеєю"

Користувачі мережі обурилися надмірній кількості огорож та парканів на території анексованого українського Севастополя. Відповідні фото опублікував блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twiter.

"Севастополь. Щось традиції рідної гавані не міли гардемаринам", підкреслив він.

Також блогер опублікував лист Анни Полуніної, яка обурюється тому, що в Криму паркани та огорожі "ростуть як на дріжджах".

"Чого раптом з появою РФ почали перекривати загальнодоступні місця в центрі міста? Шановні Севастопольці, невже вам приємно спостерігати цю картину, гуляючи по Приморському бульвару? Усе перекрито залізним парканом, від побаченого у мене залишився неприємний осад...таке враження, що гуляю у вольєрі", - сказала дівчина.

Фото: прогулянка по окупованому Криму розчарувала дівчину (twitter.com/KrimRt)

До речі, в мережі показали свіжі ціни на продукти в окупованому Криму. Відповідні фото були опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

Як повідомлялося раніше, російські туристи скаржаться на умови відпочинку в окупованому Криму. Пропагандистка з РФ Уляна Скойбеда розповіла одному з росЗМІ, що на півострові високі ціни, а сервіс та інфраструктура залишають бажати кращого.

Також нагадаємо, російський музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич пояснив свої слова про те, що Росія повинна була купити Крим. Про це він сказав в коментарі російському РБК.

Біля посольства Росії активісти вимагали розслідувати справи викрадених громадян України в Криму (video.rbc.ua)