"Еще одна группа аниматоров": в Крыму заметили колонну военной техники из РФ (фото, видео)

STYLER LIFE 30.07.2018 - 10:49
Фото: Военная техника в Крыму (twitter.com/KrimRt) Фото: Военная техника в Крыму (twitter.com/KrimRt)

Центр города стоял в пробках из-за колонны техники

В оккупированном Россией Крыму заметили колонну военной техники из РФ. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Внук подпольщицы" в социальной сети Twitter.

 



 

 

Видео: Военная техника в Крыму (twitter.com/ShlomoSaloma)

"Севастополь. Еще одна группа пляжных аниматоров подтянулась. Достали, гады! Ну и музычка не в тему", - сказано в сообщении.

&quot;Еще одна группа аниматоров&quot;: в Крыму заметили колонну военной техники из РФ (фото, видео)

Скриншот поста (twitter.com/ShlomoSaloma)

На странице "RoksolanaToday&Крым" отметили, что центр города стоял в пробках из-за колонны техники.

&quot;Еще одна группа аниматоров&quot;: в Крыму заметили колонну военной техники из РФ (фото, видео)

Фото: Военная техника в Крыму (twitter.com/KrimRt)

"Севастополь! Центр встал! Пробка! сегодня днем так приятно было", - отметили в сети.

&quot;Еще одна группа аниматоров&quot;: в Крыму заметили колонну военной техники из РФ (фото, видео)

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Ранее в сети рассказали о проблемах полуострова после оккупации РФ.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что блогер сравнивает пустынные крымские пляжи с Одессой и Херсоном. Не менее важной проблемой, по его словам, является отсутствие пресной воды, что привело к масштабной засухе. Это может привести к экологической катастрофе.

Как сообщалось ранее, пользователи сети возмутились чрезмерному количеству ограждений и заборов на территории аннексированного украинского Севастополя.

Также напомним, в сети показали свежие цены на продукты в оккупированном Крыму.

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Теги:  Крым,  военная техника