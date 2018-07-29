"Крым умирает": в сети рассказали о проблемах полуострова после оккупации РФ (видео)

Крым (Коллаж Styler)

Проблемы полуострова показали в одном видеоролике

Ситуация на территории аннексированного украинского полуострова Крым во многих аспектах близится к катастрофической. Об этом сообщил блогер Vitauskas на своей странице в Twitter.

"Крым умирает. Как Россия приводит оккупированный полуостров к стандартам "русского мира", превращая украинский курорт в безжизненную пустыню. Оккупант никогда не приходит чтобы что-то дать, а только чтобы всё отнять и опустошить", - сказал он.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что блогер сравнивает пустынные крымские пляжи с Одессой и Херсоном. Не менее важной проблемой, по его словам, является отсутствие пресной воды, что привело к масштабной засухе. Это может привести к экологической катастрофе.

Крым умирает. Как Россия приводит оккупированный полуостров к стандартам "русского мира", превращая украинский курорт в безжизненную пустыню.

Оккупант никогда не приходит чтобы что-то дать, а только чтобы всё отнять и опустошить

Полное видео: https://t.co/sO89yb0pfR pic.twitter.com/iaumzgWb2e — Vitauskas (@Vitauskas_A) 28 июля 2018 г.

Видео: катастрофическая ситуация в Крыму (twitter.com/Vitauskas_A)

Кстати, недавно "Kerch.FM" опубликовало видео на своем YouTube-аккаунте, показывая всем, как выглядит Крымский мост, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с Россией через Керченский пролив, с высоты птичьего полета. По факту, на трассе лишь изредка проезжает несколько автомобилей.

Как сообщалось ранее, пользователи сети возмутились чрезмерному количеству ограждений и заборов на территории аннексированного украинского Севастополя.

Также напомним, в сети показали свежие цены на продукты в оккупированном Крыму.

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