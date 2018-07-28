В сети показали пустынный Керченский мост в разгар летнего сезона (видео)

Фото: most.life

Видео с Крымским мостом было снято с высоты птичьего полета

Недавно "Kerch.FM" опубликовало видео на своем YouTube-аккаунте, показывая всем, как выглядит Крымский мост, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с Россией через Керченский пролив, с высоты птичьего полета.

На кадрах этого видео прекрасно видно, что даже в разгар летнего сезона на Крымском мосту автомобили – это большая редкость. В свою же очередь, оккупационная власть анонсирует постоянную загруженность моста, и даже наличие пробок. По факту, на трассе сооружения лишь изредка проезжает несколько автомобилей.

Стоит отметить, что в утреннее и вечернее время, количество машин проезжающих по этому сооружению близится к нулю, и, незаконно построенный мост, становится практически пустым.

Видео: Пустынный Керченский мост (youtube.com/Kerch.FM)

Кстати, недавно крымчане заявили о том, что конструкция Керчинского моста не выдерживает нагрузки, и он отделяется от полуострова. При открытии Крымского моста водители жаловались на пробки, а в соцсетях высмеивали фейк от российских СМИ о "наплыве" туристов из краины в Крым.