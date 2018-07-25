"Водители стоят в пробке и спят на обочине": из-за Керченского моста произошел коллапс

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Туристы проводят в пробках до четырех часов

В связи с запуском Керченского моста туристам приходится часами простаивать в пробках. Некоторые водители вынуждены спать на обочине. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Водители жалуются, что они стоит в пробках от полутора до четырех часов.

"Полтора часа - это еще не предел. Самая большая пробка в моей жизни: поселок Батальное - Феодосия! Четыре часа (расстояние 28 км)! С 21.00 до часу ночи. Изможденные, утомленные водители спят в машинах прямо на обочине, другие мчат по "встречке", пылят по полям", - рассказал водитель.

Рейсовые автобусы задерживаются минимум на три часа, и пассажиры сдают билеты. Им приходится добираться до места на такси.

"Из Керчи до Симферополя на автобусе обычно за четыре часа всегда доезжала. А на выходных дорога заняла в почти два раза больше времени. Выехала в 15:40, а приехала на автовокзал после 22:00. Мы четыре часа простояли в пробке. Сначала 2,5 часа от Батального до Феодосии, а потом еще полтора часа от Зуи до Симферополя", - говорит женщина-пассажир.

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