"Водії стоять в заторах і сплять на узбіччі": через Керченський міст стався колапс

Туристи проводять в заторах до чотирьох годин
У зв'язку з запуском Керченського моста туристам доводиться годинами простоювати в пробках. Деякі водії змушені спати на узбіччі. Про це повідомляє "Комсомольская правда".
Водії скаржаться, що вони варто в пробках від півтора до чотирьох годин.
"Півтори години - це ще не межа. Найбільша пробка в моєму житті: селище Батальне - Феодосія! Чотири години (відстань 28 км)! З 21.00 до першої години ночі. Виснажені, стомлені водії сплять в машинах прямо на узбіччі, інші мчать по зустрічній, порошать по полях", - розповів водій.
Рейсові автобуси затримуються мінімум на три години, і пасажири здають квитки. Їм доводиться добиратися до місця на таксі.
"З Керчі до Сімферополя на автобусі зазвичай за чотири години завжди доїжджала. А на вихідних дорога зайняла в майже два рази більше часу. Виїхала о 15:40, а приїхала на автовокзал після 22:00. Ми чотири години простояли в пробці. Спочатку 2 5 години від батальних до Феодосії, а потім ще півтори години від Зуї до Сімферополя", - говорить жінка-пасажир.
Раніше експерт пояснив головну небезпеку Кримського моста.
Фахівець нагадав, що ще в 1970-х роках в СРСР вже була спроба дослідити можливість будівництва такого моста, проте державна експертиза закрила проект. Спроектувати міст також намагалися і в незалежній Україні при президенті-втікачі Вікторі Януковичі.
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