"Водії стоять в заторах і сплять на узбіччі": через Керченський міст стався колапс

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Туристи проводять в заторах до чотирьох годин

У зв'язку з запуском Керченського моста туристам доводиться годинами простоювати в пробках. Деякі водії змушені спати на узбіччі. Про це повідомляє "Комсомольская правда".

Водії скаржаться, що вони варто в пробках від півтора до чотирьох годин.

"Півтори години - це ще не межа. Найбільша пробка в моєму житті: селище Батальне - Феодосія! Чотири години (відстань 28 км)! З 21.00 до першої години ночі. Виснажені, стомлені водії сплять в машинах прямо на узбіччі, інші мчать по зустрічній, порошать по полях", - розповів водій.

Рейсові автобуси затримуються мінімум на три години, і пасажири здають квитки. Їм доводиться добиратися до місця на таксі.

"З Керчі до Сімферополя на автобусі зазвичай за чотири години завжди доїжджала. А на вихідних дорога зайняла в майже два рази більше часу. Виїхала о 15:40, а приїхала на автовокзал після 22:00. Ми чотири години простояли в пробці. Спочатку 2 5 години від батальних до Феодосії, а потім ще півтори години від Зуї до Сімферополя", - говорить жінка-пасажир.

Раніше експерт пояснив головну небезпеку Кримського моста.

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