Жители Крыма заявили, что Керченский мост отделяется от полуострова

Фото: Керченский мост (most.life)

Конструкция не выдерживает нагрузку

Керченский мост не выдерживает автомобильную нагрузку, шатается и трясется. По словам экспертов, это усугубляется из-за сейсмологической ситуации в регионе.

Когда мост открыли, вокруг него разгорелись дискуссии среди различных экспертов. К ним присоединились местные жители. Они не верят в безопасность Крымского моста. Такого же мнения и целый ряд специалистов. Они считают, что мост может не выдержать непогоду, сильный ветер и шторм.

По словам местных жителей, мост буквально трещит по швам. Говоря о его реальном состоянии, они отметили, мост не выдерживает веса машин, которые по нему проезжают. К примеру, на въезде в Керчь на улице Чкалова Крымский мост буквально отходит от территорий полуострова.

Ранее сообщалось, что из-за Керченского моста произошел коллапс.

Водители жалуются, что они стоит в пробках от полутора до четырех часов.

"Полтора часа - это еще не предел. Самая большая пробка в моей жизни: поселок Батальное - Феодосия! Четыре часа (расстояние 28 км)! С 21.00 до часу ночи. Изможденные, утомленные водители спят в машинах прямо на обочине, другие мчат по "встречке", пылят по полям", - рассказал водитель.

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