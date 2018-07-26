Жителі Криму заявили, що Керченський міст відділяється від півострова

Фото: Керченський міст (most.life)

Конструкція не витримує навантаження

Керченський міст не витримує автомобільну навантаження, хитається і трясеться. За словами експертів, це посилюється через сейсмологічної ситуації в регіоні.

Коли міст відкрили, навколо нього розгорілися дискусії серед різних експертів. До них приєдналися місцеві жителі. Вони не вірять у безпеку Кримського моста. Такої ж думки і цілий ряд фахівців. Вони вважають, що міст може не витримати негоду, сильний вітер і шторм.

За словами місцевих жителів, міст буквально тріщить по швах. Говорячи про його реальний стан, вони відзначили, міст не витримує ваги машин, які по ньому проїжджають. Наприклад, на в'їзді до Керчі на вулиці Чкалова Кримський міст буквально відходить від територій півострова.

Раніше повідомлялось, що через Керченський міст стався колапс.

Водії скаржаться, що вони варто в пробках від півтора до чотирьох годин.

"Півтори години - це ще не межа. Найбільша пробка в моєму житті: селище Батальне - Феодосія! Чотири години (відстань 28 км)! З 21.00 до першої години ночі. Виснажені, стомлені водії сплять в машинах прямо на узбіччі, інші мчать по зустрічній, порошать по полях", - розповів водій.

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