"Наплыв" украинских туристов в Крыму показали на фото

В сети высмеяли очередной фейк росСМИ
В сети продемонстрировали "наплыв" туристов из Украины в аннексированном Россией Крыму. Об этом написали на странице "Утомленный парадами" в соцсети Twitter.
В российских СМИ в начале июля заявили, что "в июне поток туристов из Украины в Крым вырос на 38%".
"Смотрите, чтоб на админгранице не затоптали и машиной не переехали", - сыронизировал автор публикации.
Скриншот (twitter.com/SouthUkr)
Скриншоты (twitter.com/SouthUkr)
Снимки прокомментировали в сети:
"Я так понимаю, надувных драконов посчитали. У них все надувное и военная техника и пляжная...".
"Ты видишь туристов в Крыму? -Нет. -А они там есть".
"0+38% = 0 математика".
"Моя сотрудница в этом году в Крыму была уже трижды. В Гурзуфе. У мамы. Думаю, тоже в туристы записали и три раза посчитали".
"Было пять, стало восемь. Рост 38%".
Скриншот поста (twitter.com/SouthUkr)
Скриншот комментариев (twitter.com/SouthUkr)
Ранее в сети показали фото пляжей под Евпаторией.
Людей на территории пляжей не наблюдается, несмотря на разгар туристического сезона.
Кстати, россиянам не понравился отдых в оккупированном Крыму.
Местные жители были уверенны, что после открытия Крымского моста на полуостров хлынет поток туристов. Однако сам полуостров превращается в военную базу, которая пугает самих россиян.
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