"Наплыв" украинских туристов в Крыму показали на фото

Фото: Крым (pixabay.com/12019)

В сети высмеяли очередной фейк росСМИ

В сети продемонстрировали "наплыв" туристов из Украины в аннексированном Россией Крыму. Об этом написали на странице "Утомленный парадами" в соцсети Twitter.

В российских СМИ в начале июля заявили, что "в июне поток туристов из Украины в Крым вырос на 38%".

"Смотрите, чтоб на админгранице не затоптали и машиной не переехали", - сыронизировал автор публикации.

Скриншот (twitter.com/SouthUkr)

Скриншоты (twitter.com/SouthUkr)

Снимки прокомментировали в сети:

"Я так понимаю, надувных драконов посчитали. У них все надувное и военная техника и пляжная...".

"Ты видишь туристов в Крыму? -Нет. -А они там есть".

"0+38% = 0 математика".

"Моя сотрудница в этом году в Крыму была уже трижды. В Гурзуфе. У мамы. Думаю, тоже в туристы записали и три раза посчитали".

"Было пять, стало восемь. Рост 38%".

Скриншот поста (twitter.com/SouthUkr)

Скриншот комментариев (twitter.com/SouthUkr)

Ранее в сети показали фото пляжей под Евпаторией.

Людей на территории пляжей не наблюдается, несмотря на разгар туристического сезона.

Кстати, россиянам не понравился отдых в оккупированном Крыму.

Местные жители были уверенны, что после открытия Крымского моста на полуостров хлынет поток туристов. Однако сам полуостров превращается в военную базу, которая пугает самих россиян.

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