"Наплив" українських туристів у Криму показали на фото

У мережі висміяли черговий фейк росЗМІ
У мережі продемонстрували "наплив" туристів з України в анексованому Росією Криму. Про це написали на сторінці "Стомлений парадами" в соцмережі Twitter.
В російських ЗМІ на початку липня заявили, що "в червні потік туристів з України до Криму виріс на 38%".
"Дивіться, щоб на адмінкордоні не затоптали і машиною не переїхали", - зіронізував автор публікації.
Скріншот (twitter.com/SouthUkr)
Скріншоти (twitter.com/SouthUkr)
Знімки прокоментували в мережі:
"Я так розумію, надувних драконів порахували. У них все надувне і військова техніка і пляжна...".
"Ти бачиш туристів у Криму? -Ні. -А вони там є".
"0+38% = 0 математика".
"Моя співробітниця в цьому році в Криму була вже тричі. У Гурзуфі. У мами. Думаю, теж в туристи записали і три рази порахували".
"Було п'ять, стало вісім. Ріст 38%".
Скріншот поста (twitter.com/SouthUkr)
Скріншот коментарів (twitter.com/SouthUkr)
Раніше у мережі показали фото пляжів під Євпаторією.
Людей на території пляжів не спостерігається, незважаючи на розпал туристичного сезону.
До речі, росіянам не сподобався відпочинок в окупованому Криму.
Місцеві мешканці були впевнені, що після відкриття Кримського мосту на півострів хлине потік туристів. Однак сам півострів перетворюється на військову базу, яка лякає самих росіян.
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