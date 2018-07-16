"Наплив" українських туристів у Криму показали на фото

Фото: Крим (pixabay.com/12019)

У мережі висміяли черговий фейк росЗМІ

У мережі продемонстрували "наплив" туристів з України в анексованому Росією Криму. Про це написали на сторінці "Стомлений парадами" в соцмережі Twitter.

В російських ЗМІ на початку липня заявили, що "в червні потік туристів з України до Криму виріс на 38%".

"Дивіться, щоб на адмінкордоні не затоптали і машиною не переїхали", - зіронізував автор публікації.

Скріншот (twitter.com/SouthUkr)

Скріншоти (twitter.com/SouthUkr)

Знімки прокоментували в мережі:

"Я так розумію, надувних драконів порахували. У них все надувне і військова техніка і пляжна...".

"Ти бачиш туристів у Криму? -Ні. -А вони там є".

"0+38% = 0 математика".

"Моя співробітниця в цьому році в Криму була вже тричі. У Гурзуфі. У мами. Думаю, теж в туристи записали і три рази порахували".

"Було п'ять, стало вісім. Ріст 38%".

Скріншот поста (twitter.com/SouthUkr)

Скріншот коментарів (twitter.com/SouthUkr)

Раніше у мережі показали фото пляжів під Євпаторією.

Людей на території пляжів не спостерігається, незважаючи на розпал туристичного сезону.

До речі, росіянам не сподобався відпочинок в окупованому Криму.

Місцеві мешканці були впевнені, що після відкриття Кримського мосту на півострів хлине потік туристів. Однак сам півострів перетворюється на військову базу, яка лякає самих росіян.

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