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"Крым наш. Турист - нет": в сети показали фото пляжей под Евпаторией

STYLERLIFE        07.07.2018 - 08:27
Фото: (womenmag.ru)
Фото: (womenmag.ru)

В разгар сезона людей на пляжах не наблюдается

В сети показали, как выглядят в июле 2018 года пляжи под оккупированной Россией Евпаторией.  Речь идет о поселке Заозерное. Людей в местах отдыха не наблюдается, несмотря на разгар туристического сезона. Снимки опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Евпатория. Заозерное. Может, мост неправильной конструкции? Или освятили его плохо?" - сказано в подписи к снимкам.

Скриншот (twitter.com/krimrt)

Фото (twitter.com/krimrt)

Скриншот (twitter.com/krimrt)

Фото (twitter.com/krimrt)

В комментариях к посту пользователи сети предположили, что здесь хорошо снимать фильмы, так как никто не будет мешать и людей нет.

"Здесь хорошо снимать продолжение "Пиратов Карибского моря". Никто мешать не будет съемкам", - прокомментировал ITrudovnik.

"Нужен был крестный ход по мосту, а его не было. Провален сезон. Но это не надолго, осенью по телеку скажут о рекордном числе отдыхающих - миллионов 7. Да, соврут в 5 раз, но на душе будет приятно", - отреагировал "Война до победы".

Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

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Теги: Крым, Евпатория
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