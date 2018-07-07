"Крым наш. Турист - нет": в сети показали фото пляжей под Евпаторией

В разгар сезона людей на пляжах не наблюдается
В сети показали, как выглядят в июле 2018 года пляжи под оккупированной Россией Евпаторией. Речь идет о поселке Заозерное. Людей в местах отдыха не наблюдается, несмотря на разгар туристического сезона. Снимки опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.
"Евпатория. Заозерное. Может, мост неправильной конструкции? Или освятили его плохо?" - сказано в подписи к снимкам.
Скриншот (twitter.com/krimrt)
Фото (twitter.com/krimrt)
Скриншот (twitter.com/krimrt)
Фото (twitter.com/krimrt)
В комментариях к посту пользователи сети предположили, что здесь хорошо снимать фильмы, так как никто не будет мешать и людей нет.
"Здесь хорошо снимать продолжение "Пиратов Карибского моря". Никто мешать не будет съемкам", - прокомментировал ITrudovnik.
"Нужен был крестный ход по мосту, а его не было. Провален сезон. Но это не надолго, осенью по телеку скажут о рекордном числе отдыхающих - миллионов 7. Да, соврут в 5 раз, но на душе будет приятно", - отреагировал "Война до победы".
Скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)
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