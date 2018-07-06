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"Зато нудистам раздолье": популярный курорт в Крыму показали до и после аннексии (фото)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 09:35
Фото: pixabay.com/rawenergy
Фото: pixabay.com/rawenergy

В сети сравнили наполненность морского побережья пять лет назад и сейчас

Популярный до аннексии Крыма Россией курортный пгт Коктебель показали до оккупации. Разница в успехе туристических сезонов поразительная. Соответствующие снимки опубликовал пользователь под ником Kosstik на своей странице в соцсети Twitter.

‏"Коктебель ровно пять лет тому назад. И сейчас", -  отметил автор поста.

Фото: Пять лет назад  (twitter.com/kosstik8)

Фото: 2018 год (twitter.com/kosstik8)

Позднее автор публикации "для чистоты эксперимента" обнародовал снимки с пляжа, сделанные в одно и то же время суток в 2011-м, 2013-м и 2018-м годах.

Фото: 2011 (twitter.com/kosstik8)

Фото: 2013 (twitter.com/kosstik8)

Фото: 2018 (twitter.com/kosstik8)


 

Скриншот поста (twitter.com/kosstik8)

Скриншот поста (twitter.com/kosstik8)

"Никто не заметил что лампы скамуниздили?" – спросили в сети.

"Там уже и часть заборчика развалили, но вебка, с которой это видно, не работает уже второй год", - отметил автор публикации.

"Чистенько стало, аккуратненько. Ничего лишнего. Ни плафонов, ни людей", - сыронизировали в сети.

"Зато нудистам раздолье", - пошутил один из пользователей.

"Последствия падения камней с неба", - отметил "Старик Хотябыч".

Скриншот комментариев (twitter.com/kosstik8)

Ранее в сети показали "блеск и нищету" в оккупированном Крыму.

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