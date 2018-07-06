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"Зате нудистам роздолля": популярне курортне селище в Криму показали до і після анексії (фото)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 09:35
Фото: pixabay.com/rawenergy
Фото: pixabay.com/rawenergy

У мережі порівняли наповненість морського узбережжя п'ять років тому і зараз

Популярне до анексії Криму Росією курортне селище Коктебель показали до окупації. Різниця в успіху туристичних сезонів вражаюча. Відповідні знімки опублікував користувач під ніком Kosstik на своїй сторінці в соцмережі Twitter.

"Коктебель рівно п'ять років тому. І зараз", - зазначив автор посту.

Фото: П'ять років тому (twitter.com/kosstik8)

Фото: 2018 рік (twitter.com/kosstik8)

Пізніше автор публікації "для чистоти експерименту" оприлюднив знімки з пляжу, зроблені в один і той же час доби в 2011-му, 2013-му і 2018-му роках.

Фото: 2011 (twitter.com/kosstik8)

Фото: 2013 (twitter.com/kosstik8)

Фото: 2018 (twitter.com/kosstik8)

Скріншот поста (twitter.com/kosstik8)

Скріншот поста (twitter.com/kosstik8)

"Ніхто не помітив що лампи скамуніздили?" – запитали в мережі.

"Там вже і частину парканчика розвалили, але вебка, з якої видно, не працює вже другий рік", - зазначив автор публікації.

"Чистенько стало, акуратненько. Нічого зайвого. Ні плафонів, ні людей", - зіронізували в мережі.

"Зате нудистам роздолля", - пожартував один з користувачів.

"Наслідки падіння каміння з неба", - зазначив "Старий Хотябич".

Скріншот коментарів (twitter.com/kosstik8)

Раніше у мережі показали "блиск і убогість" в окупованому Криму.

Кримські краєвиди (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Крым, пляж
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