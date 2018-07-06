"Зате нудистам роздолля": популярне курортне селище в Криму показали до і після анексії (фото)

У мережі порівняли наповненість морського узбережжя п'ять років тому і зараз
Популярне до анексії Криму Росією курортне селище Коктебель показали до окупації. Різниця в успіху туристичних сезонів вражаюча. Відповідні знімки опублікував користувач під ніком Kosstik на своїй сторінці в соцмережі Twitter.
"Коктебель рівно п'ять років тому. І зараз", - зазначив автор посту.
Фото: П'ять років тому (twitter.com/kosstik8)
Фото: 2018 рік (twitter.com/kosstik8)
Пізніше автор публікації "для чистоти експерименту" оприлюднив знімки з пляжу, зроблені в один і той же час доби в 2011-му, 2013-му і 2018-му роках.
Фото: 2011 (twitter.com/kosstik8)
Фото: 2013 (twitter.com/kosstik8)
Фото: 2018 (twitter.com/kosstik8)
Скріншот поста (twitter.com/kosstik8)
Скріншот поста (twitter.com/kosstik8)
"Ніхто не помітив що лампи скамуніздили?" – запитали в мережі.
"Там вже і частину парканчика розвалили, але вебка, з якої видно, не працює вже другий рік", - зазначив автор публікації.
"Чистенько стало, акуратненько. Нічого зайвого. Ні плафонів, ні людей", - зіронізували в мережі.
"Зате нудистам роздолля", - пожартував один з користувачів.
"Наслідки падіння каміння з неба", - зазначив "Старий Хотябич".
Скріншот коментарів (twitter.com/kosstik8)
Раніше у мережі показали "блиск і убогість" в окупованому Криму.
Кримські краєвиди (відео: STYLER.rbc.ua)