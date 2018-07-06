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"Лето, жара, грусть": в сети показали "блеск и нищету" в оккупированном Крыму (фото)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 08:28
Фото: twitter.com/krimrt
Фото: twitter.com/krimrt

Появились свежие фото с полуострова

В сети показали, как сейчас выглядит туристическая Феодосия в оккупированном Российской Федерацией Крыму. Соответствующие фото были опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

 

Фото: Феодосия (twitter.com/krimrt)

"Феодосия. Блеск и нищета лета 2018", - сказано в подписи к снимках.

Скриншот поста (twitter.com/krimrt)

На фотографиях видна разруха и пустота в населенном пункте. Кроме того среди снимков можно заметить кадр с ценами в кафе. Например, кебаб стоит около 200 руб. (83 грн), шашлык из свинины – 120 руб. (50 грн), а форель 250 руб. (104 грн) за 100 грамм.

 

Фото: Феодосия (twitter.com/krimrt)

"Лето, жара грусть", - подытожили в сети.

Скриншот поста (twitter.com/krimrt)

Ранее в сети показали огромные цены в оккупированном Крыму.

Местные жители, которые работают на рынке, жалуются на недостачу клиентов.

"Есть ходовой товар. Клиентов мало, нет сезона. Дайте нам сезон, мы ждем сезона", - говорят они.

"Урожая много, изобилие всего. Всего хватает, кроме клиентов. Такого года еще не было", - добавили продавцы.

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Теги: Крым
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