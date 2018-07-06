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"Літо, спека, смуток": в мережі показали "блиск та убогість" в окупованому Криму (фото)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 08:28
Фото: twitter.com/krimrt
Фото: twitter.com/krimrt

З'явилися свіжі фото з півострова

У мережі показали, як зараз виглядає туристична Феодосія в окупованому Російською Федерацією Криму. Відповідні фото були опубліковані на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter.

 

Фото: Феодосія (twitter.com/krimrt)

"Феодосія. Блиск і злидні літа 2018", - сказано в підписі до знімках.

Скріншот поста (twitter.com/krimrt)

На фотографіях видно розруха і порожнеча в населеному пункті. Крім того серед знімків можна помітити кадр з цінами в кафе. Наприклад, кебаб коштує близько 200 руб. (83 грн), шашлик з свинини – 120 руб. (50 грн), а форель 250 руб. (104 грн) за 100 грам.

 

Фото: Феодосія (twitter.com/krimrt)

"Літо, спека смуток", - підсумували в мережі.

Скріншот поста (twitter.com/krimrt)

Раніше у мережі показали величезні ціни в окупованому Криму.

Місцеві жителі, які працюють на ринку, скаржаться на брак клієнтів.

"Є ходовий товар. Клієнтів мало, ні сезону. Дайте нам сезон, ми чекаємо сезону", - кажуть вони.

"Врожаю багато, багато всього. Всього бракує, крім клієнтів. Такого ще не було", - додали продавці.

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