"Всего хватает, кроме клиентов": в сети показали огромные цены в оккупированном Крыму

На полуострове жалуются, что такого еще не было

Туристический сезон в оккупированном Крыму находится на грани срыва из-за отсутствия клиентов и высоких цен. Об этом сообщает "Крым Реалии".

Так, малина стоит от 80 до 140 грн, черешня – 40-125 грн. За килограмм клубники придется отдать 120 грн, за вишню – 30-40 грн, за виноград – 40-140 грн.

Видео: Жители крыма жалуются на отсутсвие клиентов (youtube.com/Крым Реалии)

Местные жители, которые работают на рынке, жалуются на недостачу клиентов.

"Есть ходовой товар. Клиентов мало, нет сезона. Дайте нам сезон, мы ждем сезона", - говорят они.

"Урожая много, изобилие всего. Всего хватает, кроме клиентов. Такого года еще не было", - добавили продавцы.

Ранее крымчане рассказали о жизни с оккупантами.

"Местные жители одного из ранее курортного при Украине городка Крыма ощутили на себе все прелести жизни в российской оккупации. Пляж - пустой, отдыхающих нет, зарплаты в рублях нищенские, несоизмеримы с оккупационными ценами. Повсеместный бандитизм, отжим земли, поджоги местных рынков", - сказано в подписи к опубликованному видео.

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