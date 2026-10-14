Таро-гороскоп на 14 жовтня: прогнози для Терезів, Раків та інших знаків Зодіаку

Карти Таро на 14 жовтня підказують, на що звернути увагу в роботі, фінансах і стосунках. Для одних знаків Зодіаку день стане нагодою залишити тривоги позаду, а для інших - часом для нових можливостей.

Овен

Карта Таро: П'ятірка Кубків (перевернута)

На Овнів чекає можливість залишити минулі розчарування й подивитися на ситуацію під іншим кутом. Не зациклюйтеся на втратах: попереду можуть відкритися нові перспективи, якщо ви дозволите собі рухатися далі.

Телець

Карта Таро: Король Пентаклів

Для Тельців день сприятливий для фінансових справ, роботи та планування майбутнього. Король Пентаклів символізує стабільність і практичність, тому зважені рішення допоможуть зміцнити впевненість у власних силах.

Близнюки

Карта Таро: Сімка Мечів (перевернута)

Близнюкам варто звернути увагу на правду, яку вони могли приховувати від себе чи інших. День підходить для відвертих розмов, визнання помилок і виправлення ситуацій, що тривалий час залишалися невирішеними.

Рак

Карта Таро: Верховна Жриця

Ракам 14 жовтня варто більше довіряти інтуїції та не поспішати з висновками. Верховна Жриця нагадує, що не вся інформація лежить на поверхні, тому іноді краще спостерігати й чекати, поки ситуація проясниться.

Лев

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Для Левів ця карта символізує радість, гармонію та приємні події в колі близьких людей. День може подарувати привід для святкування, теплу зустріч або відчуття стабільності у стосунках.

Діва

Карта Таро: Паж Мечів (перевернутий)

Дівам варто бути обережними зі словами та інформацією, яку вони отримують протягом дня. Не поспішайте вірити чуткам або вступати в суперечки через непорозуміння: спочатку перевірте факти, а вже потім робіть висновки.

Терези

Карта Таро: Двійка Пентаклів

Терезам доведеться балансувати між кількома справами, обов'язками або фінансовими питаннями. Щоб уникнути зайвого стресу, визначте пріоритети й не намагайтеся встигнути все одночасно.

Скорпіон

Карта Таро: Дев'ятка Мечів (перевернута)

Скорпіони можуть звільнитися від тривог, сумнівів і переживань, які останнім часом не давали спокою. Карта закликає не перебільшувати можливі проблеми та пам'ятати, що відновлення внутрішньої рівноваги починається з турботи про себе.

Стрілець

Карта Таро: Вісімка Жезлів

Для Стрільців 14 жовтня може бути насиченим на новини, повідомлення та несподівані можливості. Вісімка Жезлів символізує швидкий розвиток подій, тому важливо вчасно реагувати на пропозиції й не боятися діяти рішуче.

Козоріг

Карта Таро: Туз Пентаклів

Козорігам карта обіцяє перспективу нового початку у фінансах, роботі або практичних справах. Це вдалий момент, щоб звернути увагу на перспективні пропозиції та закласти основу для майбутнього добробуту.

Водолій

Карта Таро: Місяць (перевернутий)

Водоліям може відкритися те, що раніше залишалося незрозумілим або викликало сумніви. Перевернутий Місяць символізує поступове розвіювання ілюзій, однак важливо не поспішати з висновками й перевіряти власні припущення.

Риби

Карта Таро: Трійка Кубків

На Риб чекає день, сприятливий для спілкування, дружніх зустрічей і позитивних емоцій. Трійка Кубків нагадує про важливість підтримки близьких людей, а невеликий привід для радості може зробити його особливо приємним.