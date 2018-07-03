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"Всього вистачає, крім клієнтів": в мережі показали величезні ціни в окупованому Криму

STYLERLIFE        03.07.2018 - 15:30
Фото: pixabay.com/IrinaKushnikova
Фото: pixabay.com/IrinaKushnikova

На півострові скаржаться, що такого ще не було

Туристичний сезон в окупованому Криму знаходиться на межі зриву через відсутність клієнтів і високих цін. Про це повідомляє "Крим Реалії".

Так, малина коштує від 80 до 140 грн, черешня – 40-125 грн. За кілограм полуниці доведеться віддати 120 грн, за вишню – 30-40 грн, за виноград – 40-140 грн.

Відео: Жителі криму скаржаться на відсутність клієнтів (youtube.com/Крым Реалії)

Місцеві жителі, які працюють на ринку, скаржаться на брак клієнтів.

"Є ходовий товар. Клієнтів мало, ні сезону. Дайте нам сезон, ми чекаємо сезону", - кажуть вони.

"Врожаю багато, багато всього. Всього бракує, крім клієнтів. Такого ще не було", - додали продавці.

Раніше кримчани розповіли про життя з окупантами.

"Місцеві жителі одного з раніше курортного при Україні містечка Криму відчули на собі всі принади життя в російській окупації. Пляж - порожній, відпочиваючих немає, зарплати в рублях жебрацькі, несумірні з окупаційними цінами. Повсюдний бандитизм, віджим землі, підпали місцевих ринків", - сказано в підписі до опублікованого відео.

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Теги: Крым
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