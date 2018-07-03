"Мы стали беднее": крымчане рассказали о жизни с оккупантами (видео)

Люди не довольны тем, как им приходиться жить

Жители Крыма жалуются на низкий уровень жизни, до которого довели людей оккупанты. Соответствующее видео было опубликовано на канале Erich Hartmann в YouTube.

"Местные жители одного из ранее курортного при Украине городка Крыма ощутили на себе все прелести жизни в российской оккупации. Пляж - пустой, отдыхающих нет, зарплаты в рублях нищенские, несоизмеримы с оккупационными ценами. Повсеместный бандитизм, отжим земли, поджоги местных рынков", - сказано в подписи к видео.

Видео: Крымчане рассказали о жизни с оккупантами (youtube.com/Erich Hartmann)

"В Украине гривна растет, а рубль падает. Мы стали беднее, зарплаты нищенские. Всю жизнь жили в Украине, а теперь нас разъединили", - жалуются крымчане.

Местные жители выразили надежду, что ситуация когда-нибудь изменится к лучшему.

"Здесь когда-то будет хорошо, но когда-то. Нам бы вернуться к уровню, от которого ушли в 2014 году. Народ в целом относится негативно к этому всему", - рассказали они.

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