"Ми стали біднішими": кримчани розповіли про життя з окупантами (відео)

Люди не задоволені тим, як їм доводиться жити

Жителі Криму скаржаться на низький рівень життя, до якого довели людей окупанти. Відповідне відео було опубліковано на каналі Erich Hartmann в YouTube.

"Місцеві жителі одного з раніше курортного при Україні містечка Криму відчули на собі всі принади життя в російській окупації. Пляж - порожній, відпочиваючих немає, зарплати в рублях жебрацькі, несумірні з окупаційними цінами. Повсюдний бандитизм, віджим землі, підпали місцевих ринків", - сказано у підписі до відео.

Відео: Кримчани розповіли про життя з окупантами (youtube.com/Erich Hartmann)

"В Україні гривня росте, а рубль падає. Ми стали біднішими, жебрацькі зарплати. Все життя жили в Україні, а тепер нас роз'єднали", - скаржаться кримчани.

Місцеві жителі висловили сподівання, що ситуація колись зміниться на краще.

"Тут колись буде добре, але коли-то. Нам би повернутися до рівня, від якого пішли в 2014 році. Народ в цілому ставиться негативно до цього всього", - розповіли вони.

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Кримська краса