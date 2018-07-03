"Превращается в пустыню": в сети показали последствия сильнейшей засухи в Крыму (видео)

Полуостров стал напоминать пустыню

В сети показали, как оккупированный Российской Федерацией Крым постепенно превращается в пустыню из-за сильнейшей засухи. Соответствующее видео было опубликовано на странице "Крым.Реалии" в Facebook.

Видео: Крым превращается в пустыню (facebook.com/krymrealii)

"Крым медленно превращается в пустыню. Ситуация с водой с каждым днем становится все хуже. Чиновники говорят, что "все зависит от небесной канцелярии", а крымчане комментируют ситуацию с водой как "катастрофу", потому что "все засыхает и все мучаются", - сказано в подписи к видео.

Из-за весенней засухи аграрии потеряли около миллиарда рублей прибыли. Также сообщается, что урожай в 2018 году будет вдвое меньшим, чем в 2017.

Скриншот поста (facebook.com/krymrealii)

Ранее украинцам показали пляжи Крыма и материковой Украины.

Пользователи сети сыронизировали, мол, на украинских пляжах сейчас еще мало людей из-за ветра.

Крымские красоты