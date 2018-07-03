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"Перетворюється на пустелю": в мережі показали наслідки найсильнішої посухи в Криму (відео)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 09:53
Фото: pixabay.com/rawenergy
Фото: pixabay.com/rawenergy

Півострів став нагадувати пустелю

У мережі показали, як окупований Російською Федерацією Крим поступово перетворюється на пустелю через сильну засуху. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Крим.Реалії" у Facebook.

Відео: Крим перетворюється на пустелю (facebook.com/krymrealii)

"Крим повільно перетворюється на пустелю. Ситуація з водою з кожним днем стає все гіршою. Чиновники кажуть, що "все залежить від небесної канцелярії", а кримчани коментують ситуацію з водою як "катастрофу", тому що "все засихає і всі мучаться", - сказано у підписі до відео.

Через весняну посуху аграрії втратили близько мільярда рублів прибутку. Також повідомляється, що урожай в 2018 році буде вдвічі меншим, ніж у 2017.

Скріншот поста (facebook.com/krymrealii)

Раніше українцям показали пляжі Криму та материкової України.

Користувачі мережі зіронізували, мовляв, на українських пляжах зараз ще мало людей через вітер.

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Теги: Крым
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