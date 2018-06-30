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"До оккупации рукой подать": украинцам показали пляжи Крыма и материковой Украины (фото)

STYLERLIFE        30.06.2018 - 16:44
Иллюстративное фото: Крым (Styler)
Иллюстративное фото: Крым (Styler)

Украинские пляжи "забиты" туристами

В сети сравнили пляжи на территории аннексированного украинского полуострова Крым и материковой Украины. Соответствующие фото опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Счастливцево сейчас. До оккупации рукой подать", - сказал он.

Более того, блогер опубликовал пляж с территории украинского полуострова, на котором можно заметить всего несколько отдыхающих. В это время на пляжах материковой Украины людей "тьма".

Фото: пляж на территории Крыма (twitter.com/KrimRt)

В то же время пользователи сети сыронизировали, мол, на украинских пляжах сейчас еще мало людей из-за ветра.

Фото: пляж на территории материковой Украины (twitter.com/KrimRt)

"Кажется, сегодня везде ветер и прохладно", - сказал пользователь под ником "крокодилы ходят лежа".

"Одесса – плюс 21 и дождь", - подчеркнула юзер Татьяна Климишина.

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/KrimRt)

Кстати, президента Соединенных Штатов Дональда Трампа жестко раскритиковали украинцы за слова об аннексированном полуострове Крым. Соответствующие посты были размещены в Twitter.

"Журналист спросил Трампа, могут ли США признать Крым частью российской территории. Он ответил "Мы посмотрим". Посмотрит он, блин! Пусть на "российскую" Аляску смотрит. А Украине пора "смотреть" на возвращение себе ядерного оружия", - сказал пользователь под ником "Страшный Бандеровец".

Как сообщалось ранее, Российская Федерация провела испытания турбины Siemens в аннексированном Крыму. Так, издание отмечает, что Министерство энергетики РФ заявило о проведении первых испытаний изготовленной в Германии турбины, установленной в Крыму вопреки санкциям Европейского союза.

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Теги: Крым, Украина, пляж
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