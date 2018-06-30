"На Аляску посмотри": Трампа подняли на смех в сети за слова о Крыме

Американский лидер поднял настоящую "бурю" в сети

Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа жестко раскритиковали украинцы за слова об аннексированном полуострове Крым. Соответствующие посты были размещены в Twitter.

"Журналист спросил Трампа, могут ли США признать Крым частью российской территории. Он ответил "Мы посмотрим". Посмотрит он, блин! Пусть на "российскую" Аляску смотрит. А Украине пора "смотреть" на возвращение себе ядерного оружия", - сказал пользователь под ником "Страшный Бандеровец".

Фото: скриншот поста (twitter.com/realuran)

"Я бы лучше поглядел, как его сажают на электрический стул", - сказал юзер под ником "Л. Баттерс Стотч".

Фото: скришот поста (twitter.com/L_Stotch)

"Сенат США быстро вправит мозги Трампу в нужный момент", - подчеркнул юзер Серж Сергей.

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/HromadskeUA)

"Вот же ватник", - подчеркнул пользователь под ником Дон Румата.

"Забыли, как он три раза Путину задавал вопрос о вмешательстве в американские выборы. Тот ответил твердое "нет", и с тех пор Трамп ему верит", - сказал пользователь "Ихума Нетакли".

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/HromadskeUA)

Кстати, посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший подал в отставку из-за заявлений президента США Дональда Трампа о европейских союзниках Америки. Как отмечается, Мелвилл был назначен послом США в Эстонии в 2015 году. Отмечается, что чиновник сообщил в Facebook, что планировал вскоре уйти в отставку, но "поведение и комментарии Трампа ускорили его решение".

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