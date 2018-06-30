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"На Аляску подивися": Трампа підняли на сміх в мережі за слова про Крим

STYLERLIFE        30.06.2018 - 13:27
Фото: Дональд Трамп (president.pl)
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Американський лідер підняв цю "бурю" в мережі

Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа жорстко розкритикували українці за слова про анексований півострів Крим. Відповідні пости були розміщені в Twitter.

"Журналіст запитав Трампа, чи можуть США визнати Крим частиною російської території. Він відповів: "подивимося". Подивиться він, блін! Нехай на "російську" Аляску дивиться. А Україні пора "дивитися" на повернення собі ядерної зброї", - сказав користувач під ніком "Страшний Бандерівець".

Фото: скріншот поста (twitter.com/realuran)

"Я б краще подивився, як його садять на електричний стілець", - сказав юзер під ніком "Л. Баттерс Стотч".

Фото: скришот поста (twitter.com/L_Stotch)

"Сенат США швидко направить мізки Трампу в потрібний момент", - підкреслив юзер Серж Сергій.

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/HromadskeUA)

"От же ватник", - підкреслив користувач під ніком Дон Румата.

"Забули, як він три рази Путіну ставив питання про втручанні в американські вибори. Той відповів тверде "ні", і з тих пір Трамп йому вірить", - сказав користувач "Ихума Нетакли".

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/HromadskeUA)

До речі, посол США в Естонії Джеймс Д. Мелвілл-молодший подав у відставку через заяву президента США Дональда Трампа про європейських союзників Америки. Як зазначається, Мелвілл був призначений послом США в Естонії в 2015 році. Відзначається, що чиновник повідомив в Facebook, що планував незабаром піти у відставку, але "поведінка та коментарі Трампа прискорили його рішення".

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Теги: Трамп, Крым, Украина
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