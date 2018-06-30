Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"До окупації рукою подати": українцям показали пляжі Криму та материкової України (фото)

STYLERLIFE        30.06.2018 - 16:44
Ілюстративне фото: Крим (Styler)
Ілюстративне фото: Крим (Styler)

Українські пляжі "забиті" туристами

У мережі порівняли пляжі на території анексованого українського півострова Крим та материкової України. Відповідні фото опублікував блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

"Счастливцево зараз. До окупації рукою подати", - сказав він.

Більш того, блогер опублікував пляж з території українського півострова, на якому можна помітити лише кілька відпочивальників. В цей час на пляжах материкової України людей "тьма".

Фото: пляж на території Криму (twitter.com/KrimRt)

У той же час користувачі мережі зіронізували, мовляв, на українських пляжах зараз ще мало людей через вітер.

Фото: пляж на території материкової України (twitter.com/KrimRt)

"Здається, сьогодні скрізь вітер і прохолодно", - сказав користувач під ніком "крокодили ходять лежачи".

"Одеса – плюс 21 і дощ", - підкреслила юзер Тетяна Климишина.

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

До речі, президента Сполучених Штатів Дональда Трампа жорстко розкритикували українці за слова про анексованому півострові Крим. Відповідні пости були розміщені в Twitter.

"Журналіст запитав Трампа, чи можуть США визнати Крим частиною російської території. Він відповів: "подивимося". Подивиться він, блін! Нехай на "російську" Аляску дивиться. А Україні пора "дивитися" на повернення собі ядерної зброї", - сказав користувач під ніком "Страшний Бандерівець".

Як повідомлялося раніше, Російська Федерація провела випробування турбіни Siemens анексованому Криму. Так, видання зазначає, що Міністерство енергетики РФ заявило про проведення перших випробувань виготовленої в Німеччині турбіни, встановленої в Криму всупереч санкціям Європейського союзу.

Потрібно соціалізувати ромів – опитування (video.rbc.ua)

"Секрети російської кухні": з'явилися шокуючі фото фасування продуктів в Криму "Севасмополь і Бапакпава": в Криму створили карту з дивними помилками (фото)
Теги: Крым, Украина, пляж
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся