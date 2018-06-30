"До окупації рукою подати": українцям показали пляжі Криму та материкової України (фото)

Українські пляжі "забиті" туристами

У мережі порівняли пляжі на території анексованого українського півострова Крим та материкової України. Відповідні фото опублікував блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

"Счастливцево зараз. До окупації рукою подати", - сказав він.

Більш того, блогер опублікував пляж з території українського півострова, на якому можна помітити лише кілька відпочивальників. В цей час на пляжах материкової України людей "тьма".

Фото: пляж на території Криму (twitter.com/KrimRt)

У той же час користувачі мережі зіронізували, мовляв, на українських пляжах зараз ще мало людей через вітер.

Фото: пляж на території материкової України (twitter.com/KrimRt)

"Здається, сьогодні скрізь вітер і прохолодно", - сказав користувач під ніком "крокодили ходять лежачи".

"Одеса – плюс 21 і дощ", - підкреслила юзер Тетяна Климишина.

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

До речі, президента Сполучених Штатів Дональда Трампа жорстко розкритикували українці за слова про анексованому півострові Крим. Відповідні пости були розміщені в Twitter.

"Журналіст запитав Трампа, чи можуть США визнати Крим частиною російської території. Він відповів: "подивимося". Подивиться він, блін! Нехай на "російську" Аляску дивиться. А Україні пора "дивитися" на повернення собі ядерної зброї", - сказав користувач під ніком "Страшний Бандерівець".

Як повідомлялося раніше, Російська Федерація провела випробування турбіни Siemens анексованому Криму. Так, видання зазначає, що Міністерство енергетики РФ заявило про проведення перших випробувань виготовленої в Німеччині турбіни, встановленої в Криму всупереч санкціям Європейського союзу.

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