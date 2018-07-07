"Крим-наш. Турист - ні": у мережі показали фото пляжів під Євпаторією

У розпал сезону людей на пляжах не спостерігається

У мережі показали, як виглядають у липні 2018 року пляжі під окупованj. Росією Євпаторією. Мова йде про селищі Заозерне. Людей у місцях відпочинку не спостерігається, незважаючи на розпал туристичного сезону. Знімки опублікував блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Євпаторія. Заозерне. Може, міст неправильної конструкції? Або освятили його погано?" - сказано в підписі до знімків.

Скріншот (twitter.com/krimrt)

Фото (twitter.com/krimrt)

Скріншот (twitter.com/krimrt)

Фото (twitter.com/krimrt)

В коментарях до посту користувачі мережі припустили, що тут добре знімати фільми, через те, що ніхто не буде заважати і людей немає.

"Тут добре знімати продовження "Піратів Карибського моря". Ніхто заважати не буде зйомкам", - прокоментував ITrudovnik.

"Потрібен був хресний хід по мосту, а його не було. Провалений сезон. Але це не надовго, восени по телеку скажуть про рекордне числі відпочиваючих - 7 мільйонів. Так, збрешуть в 5 разів, але на душі буде приємно", - відреагував "Війна до перемоги".

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

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