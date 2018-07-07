Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Крим-наш. Турист - ні": у мережі показали фото пляжів під Євпаторією

STYLERLIFE        07.07.2018 - 08:27
Фото: (womenmag.ru)
Фото: (womenmag.ru)

У розпал сезону людей на пляжах не спостерігається

У мережі показали, як виглядають у липні 2018 року пляжі під окупованj. Росією Євпаторією. Мова йде про селищі Заозерне. Людей у місцях відпочинку не спостерігається, незважаючи на розпал туристичного сезону. Знімки опублікував блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Євпаторія. Заозерне. Може, міст неправильної конструкції? Або освятили його погано?" - сказано в підписі до знімків.

Скріншот (twitter.com/krimrt)

Фото (twitter.com/krimrt)

Скріншот (twitter.com/krimrt)

Фото (twitter.com/krimrt)

В коментарях до посту користувачі мережі припустили, що тут добре знімати фільми, через те, що ніхто не буде заважати і людей немає.

"Тут добре знімати продовження "Піратів Карибського моря". Ніхто заважати не буде зйомкам", - прокоментував ITrudovnik.

"Потрібен був хресний хід по мосту, а його не було. Провалений сезон. Але це не надовго, восени по телеку скажуть про рекордне числі відпочиваючих - 7 мільйонів. Так, збрешуть в 5 разів, але на душі буде приємно", - відреагував "Війна до перемоги".

Скріншот коментарів (twitter.com/KrimRt)

Читайте також популярний курорт в Криму показали до і після анексії (фото).

Учених шокували результати дослідження у Чорному морі

 

"Зате нудистам роздолля": популярне курортне селище в Криму показали до і після анексії (фото)
Теги: Крым, Евпатория
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся