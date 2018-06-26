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"Это похоже на стойло": россиянам не понравился отдых в оккупированном Крыму (видео)

STYLERLIFE        26.06.2018 - 18:54
Фото: facebook) Елена Романюк
Фото: facebook) Елена Романюк

Туристы больше не хотят ездить на полуостров, который превратился в военную базу

Россиянам не нравится отдыхать в оккупированном РФ Крыму, поскольку он "похож на стойло". Журналисты программы "Гроші" узнали, сколько туристов на самом деле приезжает на полуостров.

"Россияне недавно воплотили в жизнь очередную мечту Путина - построили мост в оккупированный четыре года назад полуостров Крым. Все, как всегда: миллиардные затраты в долларах за счет бюджетников, помпезное открытие и поток праздничных сюжетов на ТВ", - говорится в сюжете.

Видео: Россиянам не хочется отдыхат в Крыму (1plus1.ua)

Местные жители уверенны, что после открытия Крымского моста на полуостров хлынет поток туристов. Однако сам полуостров превращается в военную базу, которая пугает самих россиян.

"Я в шоке просто. Это похоже на стойло. Слов нет... Обычно, я больше разговариваю. Внутри же автовокзал вообще не изменился", - сказал приехавший в Ялту россиянин.

"Стратегия российских властей в отношении курортного Крыма проста - заселить прежде всего санатории бюджетниками со всей России, а частный сектор теперь пусть "отдыхает", - отметили журналисты.

Кстати, украинцы рассказали, поедут ли они отдыхать в Крым.

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Теги: Крым
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