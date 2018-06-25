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Интервью

Украинцы рассказали, поедут ли они отдыхать в Крым: опрос

STYLERLIFE        25.06.2018 - 13:30
Фото: Ласточкино гнездо в Крыму (pixabay.com)
Фото: Ласточкино гнездо в Крыму (pixabay.com)

Украинцы объяснили свои ответы

Украинцы ответили на вопрос, собираются ли они этим летом посетить оккупированный Крым. Об этом говорится в видеоматериале "Крым.Реалии".

Журналисты опросили жителей Украины, в том числе и жителей оккупированного Донецка, собираются ли они в этом году поехать отдыхать в оккупированный Крым.

Большинство украинцев сообщили о том, что они не поедут отдыхать в оккупированный Крым. Некоторые объяснили это тем, что не чувствуют себя на полуострове безопасно.

"Не собираюсь, потому что я себя там не буду чувствовать безопасно", - сообщила одна из участниц опроса.

"Нет, и очень жалею. Я не знаю какое отношение к туристам из Украины",- добавила другая.

Были участники, которые утверждают, что отдыхать в Крыму сейчас на порядок выше, чем за границей, а вот сервис стал намного хуже.

Некоторые считают такие поездки аморальными, так как Крым находится в оккупации.

"Он в оккупации, как туда можно ехать?", "Конечно я не поеду, потому что это прежде всего аморально", – говорят украинцы.

Были и такие участники опроса, которые признались, что они только недавно оттуда приехали.

Опрос на видео с 14:19

Видео: Крым (YouTube/"Крым.Реалии")

Кстати, появились данные о резком снижении численности населения в аннексированном Крыму.

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Теги: отдых, отдых в Крыму, Крым
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