Украинцы рассказали, поедут ли они отдыхать в Крым: опрос

Украинцы объяснили свои ответы
Украинцы ответили на вопрос, собираются ли они этим летом посетить оккупированный Крым. Об этом говорится в видеоматериале "Крым.Реалии".
Журналисты опросили жителей Украины, в том числе и жителей оккупированного Донецка, собираются ли они в этом году поехать отдыхать в оккупированный Крым.
Большинство украинцев сообщили о том, что они не поедут отдыхать в оккупированный Крым. Некоторые объяснили это тем, что не чувствуют себя на полуострове безопасно.
"Не собираюсь, потому что я себя там не буду чувствовать безопасно", - сообщила одна из участниц опроса.
"Нет, и очень жалею. Я не знаю какое отношение к туристам из Украины",- добавила другая.
Были участники, которые утверждают, что отдыхать в Крыму сейчас на порядок выше, чем за границей, а вот сервис стал намного хуже.
Некоторые считают такие поездки аморальными, так как Крым находится в оккупации.
"Он в оккупации, как туда можно ехать?", "Конечно я не поеду, потому что это прежде всего аморально", – говорят украинцы.
Были и такие участники опроса, которые признались, что они только недавно оттуда приехали.
Опрос на видео с 14:19
Видео: Крым (YouTube/"Крым.Реалии")
Кстати, появились данные о резком снижении численности населения в аннексированном Крыму.
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