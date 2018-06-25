Появились данные о резком снижении численности населения в аннексированном Крыму

В регионе упала рождаемость

Население оккупированного Крыма существенно уменьшилось за последние 5 лет. Об этом сообщают Новости Крыма.

По официальным данным Крымстата, с 2013 года численность жителей оккупированного Крыма сократилась почти на 50 тысяч человек. Кроме того, данные статистики показывают, что в регионе упала рождаемость и изменился возрастной состав.

Рождаемость в оккупированном Крыму упала после марта 2014 года. Статистика показывает, что за последние четыре года сократилось количество малышей в возрасте от двух до четырех лет.

В регионе образовалась определенная демографическая яма – существенно сократилась численность населения в возрасте от 18 до 29 лет. Специалисты это связывают с оттоком молодежи с полуострова, так как основная масса – это молодые люди в возрасте от 25 до 29 лет.

Как показывают данные, с 2014 года из оккупированного Крыма выехало только 4 тысячи молодых людей, которые работали в сфере IT-технологий.

А вот количество пенсионеров, в возрасте от 60 до 70 лет, в оккупированном Крыму увеличилось. За последние несколько лет их количество выросло почти на 40 тысяч человек. Но при этом, количество пожилых людей, старше 70 лет, сократилось почти на 20 процентов.

Кроме того, в Крыму отметили рост населения подросткового возраста.

Кстати, в оккупированном Крыму признали провал туристического сезона.

Всемирный день беженцев. Его значение