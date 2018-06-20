"Подобие курортного сезона": в оккупированном Крыму признали провал туристического сезона

Местный предприниматель рассказал об отдыхающих на полуострове

Владелец ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" Олег Зубков, который в прошлом был сторонником президента РФ Владимира Путина, признал, что курортный сезон в оккупированном Крыму успехом не обвенчался.

Он утверждает, что только со средины июня на аннексированном полуострове наблюдается подобие курортного сезона. Однако платежеспособных туристов, по его словам, мало. Об этом он рассказал в интервью "Крым Реалии".

"Конечно, власти Крыма будут рапортовать о прогрессе, о 6 и 7 миллионах, не удивлюсь, если и о большем количестве туристов. Однако, у нас, у представителей турбизнеса Крыма, есть и своя – реальная статистика", - отметил он.

"Курортный сезон в Крыму начался. Успешным его назвать не могу, поскольку в мае всего два праздничных дня были более-менее похожи на достойное присутствие отдыхающих. Для сравнения скажу, что в 2013 году таких дней было как минимум 22", - рассказал он.

Зубков добавил, что оккупационные власти Крыма заняты собственным обогащением и не делают ничего для повышения туристической привлекательности аннексированного полуострова. По словам предпринимателя, только в последние выходные в Крыму стало возможным говорить о начале курортного сезона.

"Хотя, возможно, просто пасмурная погода заставила путешествовать, как гостей полуострова, так и крымчан, которые в моих парках составляют 50% от общего количества посетителей", - сказал предприниматель.

"Основной контингент туристов, приезжающих сегодня в Крым – это работники бюджетной сферы, это люди с очень небольшим заработком. Удивительно, но часто стал замечать, что туристы торгуются при покупке магнита за 10-15 рублей (4-6 гривен – ред.)!" - отметил он.

Владелец парков считает, что население России беднеет и у людей практически не остается средств на достойный отдых.

"Население России продолжает беднеть, и это чувствуется повсеместно. Возрастающие траты на все жизненно важное и необходимое, инфляция, безудержное и никем не контролируемое поднятие цен на лекарства, продукты, транспорт – не оставляют россиянам достаточных средств на достойный отдых. Идущее повышение цен на бензин вновь запустит цепную реакцию тотального повышения цен на все услуги и товары. Поэтому платежеспособного туриста в России становится все меньше и меньше", - сказал Зубков.

Кстати, в Бердянске заметили карту с "российским" Крымом.

Ранее в сети бурно обсуждают пустующие крымские пляжи.

Напомним, владелец ялтинского зоопарка высказался о полуострове.

Срочная новость за 19 июня (видео: РБК-Украина)