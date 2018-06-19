В Бердянске заметили карту с "российским" Крымом (фото)

На плакате украинский Крым обозначен как часть РФ

В одном из пабов Бердянска Запорожской области заметили карту России с оккупированным Крымом. Об этом передает местное издание Про Бердянск.

Журналисты, находясь в заведении, обратили внимание на расписание матчей Чемпионата мира по футболу, которое распечатали на карте Российской Федерации. На плакате украинский Крым обозначен как часть РФ.

Фото: pro.berdyansk.biz

Журналисты обратились за комментариями к владельцу заведения. Вскоре владелец паба прислал следующее фото с подписью: "Это мой комментарий". На скандальном плакате он ручкой дописал: "Крым - Украина".

"Можно ли считать, что ошибка исправлена и в пабе больше нет российских карт с Крымом, оставляем на усмотрение читателей", – отметили в издании.

Фото: pro.berdyansk.biz

Ранее сообщалось, что австралийский исследователь демографии Саймон Кустенмахер опубликовал в сети карту России, на которой можно заметить аннексированный полуостров Крым. Пользователи сети возмущены инцидентом.

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