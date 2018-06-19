Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.56
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Бердянську помітили карту з "російським" Кримом (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 17:29

На плакаті український Крим позначений як частина РФ

В одному з пабів Бердянська Запорізької області помітили карту Росії з окупованим Кримом. Про це передає місцеве видання Про Бердянськ.

Журналісти, перебуваючи в закладі, звернули увагу на розклад матчів Чемпіонату світу з футболу, що роздрукували на карті Російської Федерації. На плакаті український Крим позначено як частину РОСІЇ.

Фото: pro.berdyansk.biz

Журналісти звернулися за коментарями до власника закладу. Незабаром власник пабу надіслав наступне фото з підписом: "Це мій коментар". На скандальному плакаті він ручкою дописав: "Крим - Україна".

"Чи можна вважати, що помилка виправлена і в пабі більше немає російських карт з Кримом, залишаємо на розсуд читачів", – зазначили у виданні.

Фото: pro.berdyansk.biz

Раніше повідомлялося, що австралійський дослідник демографії Саймон Кустенмахер опублікував в мережі карту Росії, на якій можна помітити аннексированный півострів Крим. Користувачі мережі обурені інцидентом.

Скільки українських політв'язнів в РФ

"Мрія будь-якого царя": в окупованому Криму жорстко осадили туриста з РФ "За що боролися - на те і напоролися": у мережі бурхливо обговорюють порожні кримські пляжі (фото)
Теги: Крым, Крым - это Украина, Бердянск
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся