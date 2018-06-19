У Бердянську помітили карту з "російським" Кримом (фото)

На плакаті український Крим позначений як частина РФ

В одному з пабів Бердянська Запорізької області помітили карту Росії з окупованим Кримом. Про це передає місцеве видання Про Бердянськ.

Журналісти, перебуваючи в закладі, звернули увагу на розклад матчів Чемпіонату світу з футболу, що роздрукували на карті Російської Федерації. На плакаті український Крим позначено як частину РОСІЇ.

Фото: pro.berdyansk.biz

Журналісти звернулися за коментарями до власника закладу. Незабаром власник пабу надіслав наступне фото з підписом: "Це мій коментар". На скандальному плакаті він ручкою дописав: "Крим - Україна".

"Чи можна вважати, що помилка виправлена і в пабі більше немає російських карт з Кримом, залишаємо на розсуд читачів", – зазначили у виданні.

Фото: pro.berdyansk.biz

Раніше повідомлялося, що австралійський дослідник демографії Саймон Кустенмахер опублікував в мережі карту Росії, на якій можна помітити аннексированный півострів Крим. Користувачі мережі обурені інцидентом.

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