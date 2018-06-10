Австралийский исследователь попал в скандал из-за карты без Крыма (фото)

Пользователи сети возмущены инцидентом
Австралийский исследователь демографии Саймон Кустенмахер опубликовал в сети карту России, на которой можно заметить аннексированный полуостров Крым. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.
"Карта показывает демографические популяции в России. Каждый из четырех цветов означает территорию, на которой проживает четверть населения страны", - отметил он.
Фото: Карта России с украинским Крымом (twitter.com/simongerman600)
Следует уточнить, что пользователи сети гневно отреагировали на карту исследователя, уточнив, что Крым является оккупированной украинской территорией.
"Ей. Крым - это Украина!" – сказал пользователь Константин Шевчук.
"Саймон, Крым это Украина. Если ты не можешь рационально мыслить, можешь поверить мне на слово", - подчеркнул юзер Владимир Пиксель.
"Замечательно. Крым является частью Украины. А президент РФ его аннексировал", - сказал пользователь "Тарантул".
Фото: скриншот комментариев (twitter.com/simongerman600)
Кстати, украинское радио "Голос Столицы" опубликовало карту страны без оккупированного РФ Крыма. Об этом сообщил журналист Сергей Иванов.
Пользователей возмутил инцидент и они начали комментировать его. "Ставлю десятку, что никого не уволят и не накажут", - пишут в сети. "Уверен, что это не специально, а от банальной тупости", - добавили пользователи. "Грустно, но это элементарная безграмотность, не профессиональность. Ключницы делают инфографику. Это как к 9 мая налепят г*вно-постеров с немецкими танками", - считают юзеры.
Как сообщалось ранее, украинский телеканал попал в скандал с картой без Крыма.
"Первый Национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны", - написала журналист.
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