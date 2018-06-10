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Австралийский исследователь попал в скандал из-за карты без Крыма (фото)

STYLERLIFE        10.06.2018 - 14:21
Фото: Крым (vk.com crimea_is_ua)
Фото: Крым (vk.com crimea_is_ua)

Пользователи сети возмущены инцидентом

Австралийский исследователь демографии Саймон Кустенмахер опубликовал в сети карту России, на которой можно заметить аннексированный полуостров Крым. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Twitter.

"Карта показывает демографические популяции в России. Каждый из четырех цветов означает территорию, на которой проживает четверть населения страны", - отметил он.

Фото: Карта России с украинским Крымом (twitter.com/simongerman600)

Следует уточнить, что пользователи сети гневно отреагировали на карту исследователя, уточнив, что Крым является оккупированной украинской территорией.

"Ей. Крым - это Украина!" – сказал пользователь Константин Шевчук.

"Саймон, Крым это Украина. Если ты не можешь рационально мыслить, можешь поверить мне на слово", - подчеркнул юзер Владимир Пиксель.

"Замечательно. Крым является частью Украины. А президент РФ его аннексировал", - сказал пользователь "Тарантул".

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/simongerman600)

Кстати, украинское радио "Голос Столицы" опубликовало карту страны без оккупированного РФ Крыма. Об этом сообщил журналист Сергей Иванов.

Пользователей возмутил инцидент и они начали комментировать его. "Ставлю десятку, что никого не уволят и не накажут", - пишут в сети. "Уверен, что это не специально, а от банальной тупости", - добавили пользователи. "Грустно, но это элементарная безграмотность, не профессиональность. Ключницы делают инфографику. Это как к 9 мая налепят г*вно-постеров с немецкими танками", - считают юзеры.

Как сообщалось ранее, украинский телеканал попал в скандал с картой без Крыма.

"Первый Национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны", - написала журналист.

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Теги: Крым, скандал, Украина, карта
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