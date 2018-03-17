Украинский телеканал попал в скандал с картой без Крыма

Руководство канала прокомментировало инцидент

16 марта телеканал UA:Перший показал в прямом эфире карту Украины без оккупированного Россией Крыма. Об этом написала на своей странице в Facebook журналист Галина Плачинда. Она опубликовала скриншот данного кадра.

"Первый Национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны", - написала журналист.

Скриншот (facebook.com/plachynda)

Руководство канала на официальном сайте признало, что сделало ошибку и принесло свои извинения. Это объяснили технической ошибкой.

"Сегодня, 16 марта, в вечернем выпуске новостей на UA: Перший в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым", - сказано в обращении.

"Когда дизайнер новостей делал графику для прогноза погоды, он работал с единственным шаблоном, который используется для визуализации всех событий. Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей. А поскольку этот слайд готовился уже во время прямого эфира новостей, у выпускающего режиссера не было возможности его проверить. Поэтому зрители увидели такие критические и очень грубые ошибки. Команда просит прощения у всех зрителей", - подытожили на сайте.

Как ранее сообщалось, в школах Крыма детей принуждают рисовать плакаты к выборам.

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