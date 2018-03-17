Український телеканал потрапив у скандал з картою без Криму

Керівництво каналу прокоментувало інцидент

16 березня телеканал UA:Перший показав у прямому ефірі карту України без окупованого Росією Криму. Про це написала на своїй сторінці в Facebook журналіст Галина Плачинда. Вона опублікувала скріншот даного кадру.

"Перший Національний демонструє карту України без Криму. Власне, це все, що потрібно знати про стан інформаційного простору цієї країни", - написала журналіст.

Скріншот (facebook.com/plachynda)

Керівництво каналу на офіційному сайті визнало, що зробило помилку і принесло свої вибачення. Це пояснили технічною помилкою.

"Сьогодні, 16 березня, у вечірньому випуску новин на UA: Перший в прямому ефірі сталася технічна помилка, в результаті якої глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками. Зокрема, на карті не були відображені назви областей і міст, а також показана територія без півострова Крим", - сказано у зверненні.

"Коли дизайнер новин робив графіком для прогнозу погоди, він працював з єдиним шаблоном, який використовується для візуалізації всіх подій. Помилково, вимикаючи непотрібні для цієї новини елементи, дизайнер вимкнув і кілька потрібних шарів: зображення Криму і назви всіх областей. А оскільки цей слайд готувався вже під час прямого ефіру новин, у випускає режисера не було можливості його перевірити. Тому глядачі побачили такі критичні і грубі помилки. Команда просить вибачення у всіх глядачів", - підсумували на сайті.

Як раніше повідомлялося, у школах Криму дітей примушують малювати плакати до виборів.

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