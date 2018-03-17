Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Український телеканал потрапив у скандал з картою без Криму

STYLERLIFE        17.03.2018 - 11:28
Фото: Карта України (facebook.com ato.news)
Фото: Карта України (facebook.com ato.news)

Керівництво каналу прокоментувало інцидент

16 березня телеканал UA:Перший показав у прямому ефірі карту України без окупованого Росією Криму. Про це написала на своїй сторінці в Facebook журналіст Галина Плачинда. Вона опублікувала скріншот даного кадру.

"Перший Національний демонструє карту України без Криму. Власне, це все, що потрібно знати про стан інформаційного простору цієї країни", - написала журналіст.

Скріншот (facebook.com/plachynda)

Керівництво каналу на офіційному сайті визнало, що зробило помилку і принесло свої вибачення. Це пояснили технічною помилкою.

"Сьогодні, 16 березня, у вечірньому випуску новин на UA: Перший в прямому ефірі сталася технічна помилка, в результаті якої глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками. Зокрема, на карті не були відображені назви областей і міст, а також показана територія без півострова Крим", - сказано у зверненні.

"Коли дизайнер новин робив графіком для прогнозу погоди, він працював з єдиним шаблоном, який використовується для візуалізації всіх подій. Помилково, вимикаючи непотрібні для цієї новини елементи, дизайнер вимкнув і кілька потрібних шарів: зображення Криму і назви всіх областей. А оскільки цей слайд готувався вже під час прямого ефіру новин, у випускає режисера не було можливості його перевірити. Тому глядачі побачили такі критичні і грубі помилки. Команда просить вибачення у всіх глядачів", - підсумували на сайті.

Як раніше повідомлялося, у школах Криму дітей примушують малювати плакати до виборів.

У Києві розгорнули найдовший прапор України (video.rbc.ua)

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
У Будапешті знайшли карту України без Криму та Одеси В харківському дитсадку дітям розповідали, що Крим – це територія Росії
Теги: карта
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top