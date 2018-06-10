Австралійський дослідник потрапив у скандал через карту без Криму (фото)

Користувачі мережі обурені інцидентом

Австралійський дослідник демографії Саймон Кустенмахер опублікував в мережі карту Росії, на якій можна помітити анексований півострів Крим. Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Twitter.

"Карта показує демографічні популяції в Росії. Кожен з чотирьох кольорів означає територію, на якій проживає чверть населення країни", - зазначив він.

Фото: Карта Росії з українським Кримом (twitter.com/simongerman600)

Слід уточнити, що користувачі мережі гнівно відреагували на карту дослідника, уточнивши, що Крим є окупованою територією.

"Гей. Крим - це Україна!" – сказав користувач Костянтин Шевчук.

"Саймон, Крим-це Україна. Якщо ти не можеш раціонально мислити, можеш повірити мені на слово", - підкреслив юзер Володимир Піксель.

"Чудово. Крим це частина України. А президент РФ його анексував", - сказав користувач "Тарантул".

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/simongerman600)

До речі, українське радіо "Голос Столиці" опублікувало карту країни без окупованого Росією Криму. Про це повідомив журналіст Сергій Іванов.

Користувачів обурив інцидент і вони почали коментувати його. "Ставлю десятку, що нікого не звільнять і не покарають", - пишуть в мережі. "Упевнений, що це не спеціально, а від банальної тупості", - додали користувачі. ""Сумно, але це елементарна безграмотність, непрофесійність. Ключниці роблять інфографіку. Це як до 9 травня наліплять г*вно-постерів з німецькими танками", - вважають юзери.

Як повідомлялося раніше, український телеканал потрапив у скандал через карту без Криму.

"Перший Національний демонструє карту України без Криму. Власне, це все, що потрібно знати про стан інформаційного простору цієї країни", - написала журналіст.

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