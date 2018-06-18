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"За что боролись - на то и напоролись": в сети бурно обсуждают пустующие крымские пляжи (фото)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 23:35

Пользователи соцсетей сравнивают количество отдыхающих на крымских и одесских пляжах

В Twitter развернулись ярые обсуждения по поводу количества отдыхающих в оккупированном Крыму.

Так, "Крымский бандеровец" в Twitter сообщает, что погода на оккупированном полуострове отлично располагает для отдыха, однако пляжи пустуют.

 

Фото: пустые пляжи в Крыму (twitter.com/CrimeaUA1)

"Крым. Средина июня. Мост построен. Отдыхающих нет! Новофедоровка, 17.06.2018, 10:00. Воздух +29, вода +23… Может, потому что мало кто желает отдыхать на военном полигоне?" – говорится в публикации.

Скриншот публикации (twitter.com/@CrimeaUA1)

Пользователи по-разному отреагировали на пост. Некоторые радуются тому, что есть возможность отдыхать в Одессе, есть те, кто говорит, что провел на этом пустом нынче пляже с фото не один отпуск, а кто-то возмущается, что на снимке виден дикий пляж и немного дальше, по их словам, полно людей.

"Я здесь живу. Это дикий пляж, подъезд к нему по грунтовой дороге, поэтому и людей нет. Южнее на 1 км. На обустроенном пляже людей реально много", - комментирует один из пользователей пост. Но ему ответили, что раньше здесь "был самый движ". "Я машину ставил, не доезжая до пляжа", - рассказывает подписчик.

"Вернулись из Одессы (Аркадия, Ланжерон): негде ногу поставить. За что боролись - на то и напоролись", - говорится в еще одном комментарии.

 

Скриншоты реакции пользователей на пост (twitter.com/CrimeaUA1)

Также люди напоминают о недавно прошедшем смерче в Одессе, который все равно не мешает людям продолжать отдых.

"Тот самый случай когда во время смерча возле села Приморское Одесской области на пляже больше народу, чем в ясный солнечный день на крымских пляжах", – сообщает один из пользователей Twitter.

Скриншот публикации (twitter.com/@front18krym)

На другом аккаунте в соцсети появилось несколько снимков с разных курортных, но практически пустых, мест Крыма.

 

Фото: пустые пляжи в Щелкино (twitter.com/@KrimRt)

Напомним, ранее волонер рассказал о "новой стратегической высоте" украинских военных в борьбе за Донбасс.

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Теги: Крым, мост в Крым, пляж
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