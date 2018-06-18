"За що боролися - на те і напоролися": у мережі бурхливо обговорюють порожні кримські пляжі (фото)

Користувачі соцмереж порівнюють кількість відпочивальників на кримських і одеських пляжах

У Twitter розгорнулися запеклі обговорення з приводу кількості відпочиваючих в окупованому Криму.

Так, "Кримський бандерівець" в Twitter повідомляє, що погода на окупованому півострові відмінно підходить для відпочинку, однак пляжі порожні.

Фото: порожні пляжі в Криму (twitter.com/CrimeaUA1)

"Крим. Середина червня. Міст збудовано. Відпочивальників немає! Новофедорівка, 17.06.2018, 10:00. Повітря +29, вода +23... Може, тому що мало хто бажає відпочивати на військовому полігоні?" – йдеться у публікації.

Скріншот публікації (twitter.com/@CrimeaUA1)

Користувачі по-різному відреагували на пост. Деякі радіють тому, що є можливість відпочивати в Одесі, є ті, хто каже, що провів на цьому, нині порожньому, пляжі з фото не одну відпустку, а дехто обурюється, що на знімку видно дикий пляж і трохи далі, за їхніми словами, є повно людей.

"Я тут живу. Це дикий пляж, під'їзд до нього по грунтовій дорозі, тому і людей немає. Південніше на 1 км. На облаштованому пляжі людей реально багато", - коментує один з користувачів пост. Але йому відповіли, що раніше тут "був самий движ". "Я ставив машину, не доїжджаючи до пляжу", - розповідає підписник.

"Повернулися з Одеси (Аркадія, Ланжерон): ніде поставити ногу. За що боролися - на те і напоролися", - йдеться у ще одному коментарі.

Скріншоти реакції користувачів на пост (twitter.com/CrimeaUA1)

Також люди нагадують про смерч в Одесі, який нещодавно пройшов, але який все одно не заважає людям продовжувати відпочинок.

"Той самий випадок, коли під час смерчу біля села Приморське Одеської області на пляжі більше народу, ніж в ясний сонячний день на кримських пляжах", – повідомляє один з користувачів Twitter.

Скріншот публікації (twitter.com/@front18krym)

В іншому акаунті в соцмережі з'явилося кілька знімків з різних курортних, але практично порожніх місць Криму.

Фото: порожні пляжі в Щелкино (twitter.com/@KrimRt)

Нагадаємо, раніше волонер розповів про "нову стратегічну висоту" українських військових в боротьбі за Донбас.

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