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"Подоба курортного сезону": в окупованому Криму визнали провал туристичного сезону

STYLERLIFE        20.06.2018 - 16:01
Фото: Євпаторія (twitter.com/krimrt)
Фото: Євпаторія (twitter.com/krimrt)

Місцевий підприємець розповів про відпочивальників на півострові

Власник ялтинського зоопарку "Казка" та парку левів "Тайган" Олег Зубков, який в минулому був прихильником президента РФ Володимира Путіна, визнав, що курортний сезон в окупованому Криму успіхом не повінчався.

Він стверджує, що тільки з середини червня на анексованому півострові спостерігається подоба курортного сезону. Однак платоспроможних туристів, за його словами, мало. Про це він розповів в інтерв'ю "Крим Реалії".

"Звичайно, влада Криму буде рапортувати про прогрес, про 6 і 7 мільйонів, не здивуюся, якщо і про більшу кількість туристів. Однак, у нас, у представників турбізнесу Криму, є і своя – реальна статистика", - зазначив він.

"Курортний сезон у Криму розпочався. Успішним його назвати не можу, оскільки у травні всього два святкових дні були більш-менш схожі на гідну присутність відпочивальників. Для порівняння скажу, що у 2013 році таких днів було як мінімум 22", - розповів він.

Зубков додав, що окупаційна влада Криму зайнята власним збагаченням і не роблять нічого для підвищення туристичної привабливості анексованого півострова. За словами підприємця, тільки в останні вихідні в Криму стало можливим говорити про початок курортного сезону.

"Хоча, можливо, просто похмура погода змусила подорожувати, як гостей півострова, так і кримчан, які в моїх парках складають 50% від загальної кількості відвідувачів", - сказав підприємець.

"Основний контингент туристів, що приїжджають сьогодні в Крим – це працівники бюджетної сфери, це люди з дуже невеликим заробітком. Дивно, але часто став помічати, що туристи торгуються при купівлі магніту за 10-15 рублів (4-6 гривень – ред.)!" - зазначив він.

Власник парків вважає, що населення Росії бідніє і у людей практично не залишається коштів на гідний відпочинок.

"Населення Росії продовжує бідніти, і це відчувається повсюдно. Зростаючі витрати на всі життєво важливе і необхідне, інфляція, нестримне і ніким не контрольоване підняття цін на ліки, продукти, транспорт – не залишають росіянам достатніх коштів на гідний відпочинок. Йде підвищення цін на бензин знову запустить ланцюгову реакцію тотального підвищення цін на всі послуги та товари. Тому платоспроможного туриста в Росії стає все менше і менше", - сказав Зубков.

До речі, у Бердянську помітили карту з "російським" Кримом.

Раніше у мережі бурхливо обговорюють порожні кримські пляжі.

Нагадаємо, власник ялтинського зоопарку висловився про півостров.

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Теги: Крым, Россия, курортный сезон
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