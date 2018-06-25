З'явилися дані про різке зниження чисельності населення в анексованому Криму

У регіоні впала народжуваність

Населення окупованого Криму істотно зменшилася за останні 5 років. Про це повідомляють Новини Криму.

За офіційними даними Кримстата, з 2013 року чисельність жителів окупованого Криму скоротилася майже на 50 тисяч осіб. Крім того, дані статистики показують, що в регіоні впала народжуваність і змінився віковий склад.

Народжуваність в окупованому Криму впала після березня 2014 року. Статистика показує, що за останні чотири роки скоротилася кількість малюків у віці від двох до чотирьох років.

В регіоні утворилася певна демографічна яма – суттєво скоротилася чисельність населення у віці від 18 до 29 років. Фахівці це пов'язують з відтоком молоді з півострова, так як основна маса – це молоді люди у віці від 25 до 29 років.

Як показують дані, з 2014 року з окупованого Криму виїхало лише 4 тисячі молодих людей, які працювали в сфері IT-технологій.

А ось кількість пенсіонерів у віці від 60 до 70 років, в окупованому Криму збільшилася. За останні кілька років їх кількість зросла майже на 40 тисяч осіб. Але при цьому, кількість літніх людей, старших за 70 років, скоротилося майже на 20 відсотків.

Крім того, в Криму відзначили зростання населення підліткового віку.

До речі, в окупованому Криму визнали провал туристичного сезону.

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