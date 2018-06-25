Українці розповіли, чи поїдуть вони відпочивати в Крим: опитування

Українці пояснили свої відповіді

Українці відповіли на питання, чи збираються вони цього літа відвідати окупований Крим. Про це йдеться у відеоматеріалі "Крим.Реалії".

Журналісти опитали жителів України, в тому числі і жителів окупованого Донецька, чи збираються вони в цьому році поїхати відпочивати в окупований Крим.

Більшість українців повідомили про те, що вони не поїдуть відпочивати в окупований Крим. Деякі пояснили це тим, що не відчувають себе на півострові безпечно.

"Не збираюся, тому що я себе там не буду почуватися безпечно", - повідомила одна з учасниць опитування.

"Ні, і дуже шкодую. Я не знаю яке ставлення до туристів з України",- додала інша.

Були учасники, які стверджують, що відпочивати в Криму зараз на порядок вище, ніж за кордоном, а от сервіс став набагато гірше.

Деякі вважають такі поїздки аморальними, так як Крим перебуває в окупації.

"Він в окупації, як туди можна їхати?", "Звичайно я не поїду, тому що це, перш за все аморально", – кажуть українці.

Були і такі учасники опитування, які зізналися, що вони тільки нещодавно звідти приїхали.

Опитування на відео з 14:19

Відео: Крим (YouTube/"Крим.Реалії")

До речі, з'явилися дані про різке зниження чисельності населення в аннексированном Криму.

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