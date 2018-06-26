"Це схоже на стійло": росіянам не сподобався відпочинок в окупованому Криму (відео)

Туристи більше не хочуть їздити на півострів, який перетворився на військову базу

Росіянам не подобається відпочивати в окупованому РФ Криму, оскільки він "схожий на стійло". Журналісти програми "Гроші" дізналися, скільки туристів насправді приїжджає на півострів.

"Росіяни нещодавно втілили в життя чергову мрію Путіна - побудували міст в окупований чотири роки тому півострів Крим. Все, як завжди: мільярдні витрати в доларах за рахунок бюджетників, помпезне відкриття і потік святкових сюжетів на ТБ", - йдеться в сюжеті.

Відео: Росіянам не хочеться отдихат в Криму (1plus1.ua)

Місцеві жителі впевнені, що після відкриття Кримського моста на півострів хлине потік туристів. Однак сам півострів перетворюється в військову базу, яка лякає самих росіян.

"Я в шоці просто. Це схоже на стійло. Слів немає... Зазвичай, я більше розмовляю. Усередині ж автовокзал взагалі не змінився", - сказав приїхав до Ялти росіянин.

"Стратегія російської влади щодо курортного Криму проста - заселити насамперед санаторії бюджетниками з усієї Росії, а приватний сектор тепер нехай "відпочиває", - зазначили журналісти.

До речі, українці розповіли, чи поїдуть вони відпочивати в Крим.

Кримська краса