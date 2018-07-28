У мережі показали пустельний Керченський міст в розпал літнього сезону (відео)

Фото: most.life

Відео з Кримським мостом було знято з висоти пташиного польоту

Нещодавно "Kerch.FM" опублікувало відео на своєму YouTube-акаунті, показуючи всім, як виглядає Кримський міст, яким окупанти з'єднали аннексированный півострів з Росією через Керченську протоку, з висоти пташиного польоту.

На кадрах цього відео прекрасно видно, що навіть у розпал літнього сезону на Кримському мосту автомобілі – це велика рідкість. У свою ж чергу, окупаційна влада анонсує постійну завантаженість мосту, і навіть наявність пробок. За фактом, на трасі споруди лише зрідка проїжджає кілька автомобілів.

Варто відзначити, що в ранковий і вечірній час, кількість машин, що проїжджають по цій споруді наближається до нуля, і, незаконно збудований міст, стає практично порожнім.

Відео: Пустельний Керченський міст (youtube.com/Kerch.FM)

До Речі, нещодавно кримчани заявили про те, що конструкція Керченського мосту не витримує навантаження, і він відокремлюється від півострова. При відкритті Кримського моста водії скаржилися на пробки, а в соцмережах висміювали фейк від російських ЗМІ про "наплив" туристів з країни в Крим.