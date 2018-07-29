"Крим вмирає": в мережі розповіли про проблеми півострова після окупації РФ (відео)

Крим (Колаж Styler)

Проблеми півострова показали в одному відеоролику

Ситуація на території анексованого українського півострова Крим у багатьох аспектах наближається до катастрофічної. Про це повідомив блогер Vitauskas на своїй сторінці в Twitter.

"Крим вмирає. Як Росія призводить окупований півострів до стандартам "русского мира", перетворюючи український курорт в безжиттєву пустелю. Окупант ніколи не приходить щоб щось дати, а тільки щоб все забрати і спустошити", - сказав він.

На опублікованих кадрах можна побачити, що блогер порівнює пустельні кримські пляжі з Одесою і Херсоном. Не менш важливою проблемою, за його словами, є відсутність прісної води, що призвело до масштабної посухи. Це моєе призвести до екологічної катастрофи.

Крим вмирає. Як Росія призводить окупований півострів до стандартам "русского мира", перетворюючи український курорт в безжиттєву пустелю.

Окупант ніколи не приходить щоб щось дати, а тільки щоб все відняти і спустошити

Повне відео: https://t.co/sO89yb0pfR pic.twitter.com/iaumzgWb2e — Vitauskas (@Vitauskas_A) 28 липня 2018 р.

Відео: катастрофічна ситуація в Криму (twitter.com/Vitauskas_A)

До речі, нещодавно "Kerch.FM" опублікувало відео на своєму YouTube-акаунті, показуючи всім, як виглядає Кримський міст, яким окупанти з'єднали аннексированный півострів з Росією через Керченську протоку, з висоти пташиного польоту. За фактом, на трасі лише зрідка проїжджає кілька автомобілів.

Як повідомлялося раніше, користувачі мережі обурилися надмірній кількості огорож та парканів на території анексованого українського Севастополя.

Також нагадаємо, в мережі показали свіжі ціни на продукти в окупованому Криму.

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