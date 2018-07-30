"Ще одна група аніматорів": у Криму помітили колону військової техніки з РФ (фото, відео)

Фото: Військова техніка в Криму (twitter.com/KrimRt)

Центр міста стояв в пробках через колону техніки

В окупованому Росією Криму помітили колону військової техніки з РФ. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Онук підпільниці" в соціальній мережі Twitter.

Севастополь.

Ще одна група пляжних аніматорів підтяглася.



Дістали гади!



Ну і музичка не в тему. pic.twitter.com/zqKqW0hJi4 Онук підпільниці (@ShlomoSaloma) 29 липня 2018 р.





Відео: Військова техніка в Криму (twitter.com/ShlomoSaloma)

"Севастополь. Ще одна група пляжних аніматорів підтягнулася. Дістали, гади! Ну і музичка не в тему", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (twitter.com/ShlomoSaloma)

На сторінці "RoksolanaToday&Крим" відзначили, що центр міста стояв в пробках через колону техніки.

Фото: Військова техніка в Криму (twitter.com/KrimRt)

"Севастополь! Центр встав! Пробка! сьогодні вдень так приємно було", - відзначили в мережі.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

Раніше у мережі розповіли про проблеми півострова після окупації РФ.

На опублікованих кадрах можна побачити, що блогер порівнює пустельні кримські пляжі з Одесою і Херсоном. Не менш важливою проблемою, за його словами, є відсутність прісної води, що призвело до масштабної посухи. Це може призвести до екологічної катастрофи.

Як повідомлялося раніше, користувачі мережі обурилися надмірному кількості огорож та парканів на території анексованого українського Севастополя.

Також нагадаємо, в мережі показали свіжі ціни на продукти в окупованому Криму.

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