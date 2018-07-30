Замість туристів: в мережі показали свіжі фото з Криму

Фото: pixabay

У морі на півострові дуже багато медуз

У мережі показали свіжі фото з окупованого Російською Федерацією Криму. Відповідні знімки були опубліковані на сторінці "RoksolanaToday&Крим" в Twitter.

Фото: Медузи в Криму (twitter.com/krimrt)

Як можна побачити на фото, не дивлячись на самий розпал сезону, туристів на півострові практично немає. Зате є безліч медуз.

Фото: Медузи в Криму (twitter.com/krimrt)

"Саки-Євпаторія. Медузи є... Туристи по магазинам пішли... Тут такий шопінг! Всі знають", - сказано в підписі до фото.

Скріншот поста (twitter.com/krimrt)

"Євпаторія. "Зате воду чистять після немитих, смердючих відпочивайок", - з коментів гостинних кримчан", - додали в мережі.

Скріншот поста (twitter.com/krimrt)

Фото: Медузи в Криму (twitter.com/krimrt)

До речі, в Криму помітили колону військової техніки з РФ.

На сторінці "RoksolanaToday&Крим" відзначили, що центр міста стояв в пробках через колони техніки.

Як повідомлялося раніше, користувачі мережі обурилися надмірного кількості огорож і парканів на території включеного українського Севастополя.

Також нагадаємо, в мережі показали свіжі ціни на продукти в окупованому Криму.

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