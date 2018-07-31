"А ведь все правильно": российские пропагандитсы признали Крым украинским

Коллаж РБК-Украина

Судя по геолокации в публикации, полуостров относится к нашей стране

Российские пропагандисты случайно признали Крым украинским. Журналисты издания ТАСС опубликовали в Instagram публикацию и указали геолокацию "Севастополь, Украина".

На это обратил внимание пользователь Василий Максимов на своей странице в Twitter.

Скриншот (twitter.com/vasilymaximov)

"В ТАССе кому-то надавали по шапке. А ведь все правильно указали. Но уже удалили, вместе со всеми комментами", - написал Максимов.

Скриншот поста (twitter.com/vasilymaximov)

"Кстати, отдыхающие в Крыму, вы в курсе, что если у вас включена геолокация, Twitter показывает, что вы в Украине?" – написал блогер с ником "Северный ветер".

Скриншот поста (twitter.com/severnyi_veter_)

Как сообщалось ранее, пользователи сети возмутились чрезмерному количеству ограждений и заборов на территории аннексированного украинского Севастополя.

Также напомним, в сети показали свежие цены на продукты в оккупированном Крыму.

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